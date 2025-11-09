CANLI SKOR ANA SAYFA
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray... Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray... 22:27
Tedesco: Kusursuz bir gece olmadı Tedesco: Kusursuz bir gece olmadı 22:27
Nene: Talisca ile dansımız... Nene: Talisca ile dansımız... 22:23
G.Saray'ın maçı sonrası Kadıköy'de sevinç! G.Saray'ın maçı sonrası Kadıköy'de sevinç! 20:24
Okan Buruk: Kazanmayı hak etmedik! Okan Buruk: Kazanmayı hak etmedik! 20:09
Osimhen'den ofsayt yorumu! Osimhen'den ofsayt yorumu! 20:09
Daha Eski
Abdulkerim Bardakcı: Hiçbiri bahane değil! Abdulkerim Bardakcı: Hiçbiri bahane değil! 19:53
Domenico Tedesco: Fred'in oynaması... Domenico Tedesco: Fred'in oynaması... 19:41
Kocaelispor'dan kırmızı kart beklentisi! Kocaelispor'dan kırmızı kart beklentisi! 19:04
G.Saray'ın golüne ofsayt engeli! G.Saray'ın golüne ofsayt engeli! 18:59
G.Saray'da flaş sakatlık! G.Saray'da flaş sakatlık! 18:42
F.Bahçe Kadıköy'de coştu! F.Bahçe Kadıköy'de coştu! 17:44
Brezilya'da kazanan Lando Norris!
Formula 1 Meksika'da zafer Lando Norris'in!
9 Kasım Pazar Süper Loto sonuçları
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları arttı mı?