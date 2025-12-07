Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'si gerçekleştirildi.

Abu Dabi Yas Adası'ndaki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde düzenlenen yarış, 58 tur üzerinden yapıldı.

"Pole" pozisyonunda başlayan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 1 saat 26 dakika 07.469 saniyelik süreyle sezonun sekizinci etap galibiyetini aldı.

McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, liderin 12.594 saniye gerisinde ikinci, aynı takımdan Büyük Britanyalı Lando Norris, yarışı lider bitiren Verstappen'in 16.572 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Abu Dabi Grand Prix'sinde üçüncü olan McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, sezonu şampiyon olarak tamamladı.

26 yaşındaki pilot, Formula 1'de ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Yarıştan sonra açıklamalarda bulunan Norris, "Aman tanrım. Ağlayacağımı düşünmüyordum ama ağladım. Bu çok uzun bir yolculuk. Öncelikle McLaren ekibine teşekkür ediyorum, aileme, anneme, babama... Annem ve babam beni en baştan beri destekliyordu. Muazzam bir his. Max'ın ne hissettiğini biliyorum. Max ve Oscar'ı tebrik ediyorum. Onlarla yarışmaktan gurur duyuyorum. Onlardan çok şey öğrendim. Uzun bir yıldı ama başardım. Düşünmemek elde değil. Uzun bir yarışta her şey olma ihtimali vardı. Son 2-3 tura kadar zorladım. Hayatımı kolay yapmadı Max ve Oscar, tüm sezon boyunca. Tsunoda'yı geçerken yaptıklarımın doğru olduğunu biliyordu. Birçok insanın yaşayabildiği bir an değil bu. Anın keyfini çıkarıyorum." ifadelerini kullandı.