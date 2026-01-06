Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin geleceği ile ilgili belirsizlik sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile milli futbolcunun transferi konusunda anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Milli oyuncunun Trendyol Süper Lig'den sürpriz bir takım talip oldu. TRT Spor'da yer alan habere Kasımpaşa, 30 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda sarı-lacivertli kulüp ile anlaştı. İrfan Can'ın kararı doğrultusunda transferin resmiyet kazanması bekleniyor.