Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan İrfan Can Eğribayat ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde ayrılığı uzun süredir gündemde olan 27 yaşındaki kaleciye, Trendyol Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı.
TRT Spor'un haberine göre; devre arasında kaleci rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Samsunspor, listesinin ilk sırasına İrfan Can Eğribayat'ı aldı. Karadeniz temsilcisinin, yetenekli file bekçisi için kısa süre içinde Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.
POLONYA DEFTERİNİ KAPATTI
Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yazına kadar devam eden İrfan Can Eğribayat'ın, Polonya'dan gelen 3 farklı kulübün teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı. Başarılı kalecinin sarı-lacivertli yönetime Türkiye'de kalmak istediğini net bir şekilde ilettiği ifade edildi.
Öte yandan önceliği İstanbul'da yaşamak olan İrfan Can'a Kasımpaşa ve RAMS Başakşehir'in de ilgisinin sürdüğü öğrenildi. Transferde gözler Fenerbahçe ve Samsunspor arasında yaşanacak gelişmelere çevrildi.