Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde Fenerbahçe-Samsunspor mücadelesinin VAR odasında görev alacak isimler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın VAR hakemi Alper Çetin oldu. AVAR'da Mustafa Savranlar ve AVAR 2'de ise Suat Güz görevlendirildi.