Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi heyecanı hız kesmeden sürerken ligin İstanbul devleri arasında dikkat çeken bir transfer gerçekleşti. Beşiktaş'ta Necip Uysal ile birlikte kadro dışı bırakılan ve takım bulması söylenen Mert Günok'un yeni adresi belli oldu. Tecrübeli eldiven, Fenerbahçe'ye imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin bu transfer karşılığında Dolmabahçe ekibine Cengiz Ünder'i almaları halinde 1 milyon euro indirim yapacağı belirtildi. Öte yandan siyah-beyazlılarda Mert'in sözleşmesi feshedildi.

36 yaşındaki kalecinin Kadıköy ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.