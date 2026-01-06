Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'a Senegalli 6 numara: Pape Gueye!

Galatasaray'a Senegalli 6 numara: Pape Gueye! Sezonun ikinci yarısında yarıştığı tüm kulvarlarda başarı hedefleyen Galatasaray, devre arasında yapacağı takviyeler üzerine temaslarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda bu doğrultuda sürpriz bir isim daha listeye eklendi: Villarreal'ın 26 yaşındaki Senegalli futbolcusu Pape Gueye. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri Galatasaray Haberleri





ABONE OL

Turkcell Kupa'da adını finale yazdıran Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, orta saha transferi için rotayı İspanya'ya çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle 6 numara pozisyonu için kadrosunda görmek istediği Pape Gueye, sarı-kırmızılıların transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor.

İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu için yönetimin kısa süre içinde kulübüyle resmi temaslara başlaması bekleniyor. Ülkesi Senegal ile Afrika Kupası'nda mücadele eden Pape Gueye'nin transferini zorlaştıran en önemli etken ise maliyetinin yüksek olması.