Beşiktaş, kadro dışı bırakılan Mert Günok'un sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan tecrübeli eldiven için siyah-beyazlı kulübün resmi kanalları üzerinden ayrılık şu sözlerle duyuruldu...

"MERT GÜNOK'A EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

"2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Mert Günok'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."