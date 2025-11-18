İspanya-Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 6. haftası, A Milli Takımımız açısından büyük heyecana sahne oluyor. Türkiye, grubun son maçında İspanya deplasmanına çıkarken gözler hem mücadelenin sonucunda hem de millilerin ortaya koyacağı performansta. Bulgaristan karşısında aldığı sonuçla play-off'u garantileyen ay-yıldızlılar, Sevilla'da zorlu bir sınav veriyor. Konya'da oynanan ilk maçta İspanya'ya 6-0 kaybederek ağır bir mağlubiyet yaşayan milliler, Vincenzo Montella yönetiminde, grupta oynadığı tüm maçları kazanan İspanya'nın namağlup serisine son vermenin hesaplarını yapıyor.
İSPANYA-TÜRKİYE KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...
İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 6. haftasında oynanan İspanya-Türkiye maçı 18 Kasım Salı günü saat 22.45'te başladı.
İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
La Cartuja Stadyumu'nda oynanan İspanya-Türkiye maçı EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ
İspanya: Unai Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Garcia, Merino, Ruiz, Yeremy, Olmo, Oyarzabal.
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Deniz Gül.