İspanya-Türkiye maçı CANLI İZLE | Dünya Kupası elemeleri

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. haftasında İspanya ile Türkiye karşılaşıyor. Son grup maçında Sevilla'da İspanya'ya konuk olacak A Milli Takım, Bulgaristan maçında alınan galibiyetle play-off turunu garantilemişti. İspanya'ya karşı Konya'da oynanan karşılaşmada 6-0 kaybederek ağır bir yara alan ay-yıldızlılar, Vincenzo Montella yönetiminde 5'te 5 yapan İspanya'ya ilk yenilgini yaşatmanın yollarını arıyor. İspanya-Türkiye karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...