A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçında deplasmanda İspanya ile karşılaşacak. Mücadele öncesi teknik direktörümüz Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"3'lü oynadığınızda defansif bir oyun sergileyeceğiniz anlamına gelmiyor. Rakibimize göre yaptığımız bir seçim. Baskıda bir kişi fazla olacağız."

"Birkaç günden bu yana hakkında soru işareti bırakıyor bu tarz şeyler. Mantık çerçevesinde davranmak gerekirse riske girmemek gerekiyor. Hedefimiz mart ayındaki play-off ve tam kadro gitmemiz gerekiyor. Bugün sahaya sürdüğümüz ilk 11 de rekabet seviyesi yüksek bir ilk 11. Oynayan bütün oyuncularımıza güvenimiz tam olduğu için onlarla çıkıyoruz."