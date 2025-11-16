A Milli Futbol Takımı’mız 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde spanya ile deplasmanda karşılaşacak. Kritik mücadeleyi yönetecek hakem açıklandı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki altıncı ve son maçında 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile oynayacağı müsabakayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak mücadelede Zwayer'in yardımcılıklarını Almanya Futbol Federasyonundan Robert Kempter ile Christian Dietz yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sven Jablonski olacak.

MİLLİ TAKIM VE TÜRK TAKIMLARINA KARŞI YÖNETTİĞİ MAÇLAR:

06.08.2014 - Beşiktaş 3-1 Feyenoord

28.08.2014 - Rostov 0-0 Trabzonspor

05.08.2015 - Shakhtar Donetsk 3-0 Fenerbahçe

05.11.2015 - Beşiktaş 1-1 Lokomotif Moskova

28.09.2016 - Beşiktaş 1-1 Dinamo Kiev

06.11.2019 - Real Madrid 6-0 Galatasaray

22.06.2024 - Türkiye 0-3 Portekiz

23.03.2025 - Macaristan 0-3 Türkiye