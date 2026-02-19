Fatih Terim, 85 yaşında hayata gözlerini yuman, A Milli Takımımızın eski teknik direktörlerinden Sepp Piontek hakkında resmi hesabından bir mesaj paylaştı.

Terim, "Bugün, sadece kariyerimdeki değil, hayatımdaki en özel isimlerden birini, ailemden bir parçayı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Sepp Piontek, ülke futbolumuzun kendisine sonsuza dek minnettar kalması gereken çok önemli bir kilometre taşıydı. Birlikte yürüdüğümüz yolda inşa ettiğimiz dostluğu, bana öğrettiklerini, sevgili Gitte ve tüm aileyle birlikte biriktirdiğimiz anıları kalbimin en derin yerinde saklayacağım. Huzur içinde uyu, sevgili Sepp." ifadelerini kullandı.