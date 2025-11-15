FIFA 2026 Dünya Kuası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında A Milli Takım'ımız konuk ettiği Bulgaristan'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Ay-Yıldızılara galibiyeti getiren golleri 18. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 83. dakikada Chernev(kendi kalesine) kaydetti.

Bu galbiyetle gruptaki puanını 12'ye çıkaran A Milli Takım, grupta ilk 2 sırayı garantiledi ve Dünya Kupası yolunda play-off oynamayı garantiledi. 5. maçından da mağlubiyetle ayrılan Bulgaristan ise henüz puanla tanışamadı.

A Milli Takım gruptaki son maçında 18 Kasım Salı günü İspanya deplasmanına konuk olacak.

SON MAÇLAR ÖNCESİNDE PUAN DURUMU

1.) İspanya 15 puan

2. TÜRKİYE 12 PUAN

3.) Gürcistan 3 puan

4.) Bulgaristan 0 puan