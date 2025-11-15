Geçirdiği sakatlıkların ardından yeniden form tutan Ferdi Kadıoğlu, Bulgaristan maçının ardından konuştu.

İŞTE FERDİ'NİN SÖZLERİ

"Sakatlık dönüşü kendimi çok iyi, motive hissediyorum. Sakatlıktan döndükten sonra her maçta oynadım. Kendimi çok iyi hissediyorum. İspanya maçında o mağlubiyet ağır olmuştu. Zor maç olacak. Geçmişte de buna benzer ağır bir mağlubiyet almıştık, Avusturya'ya karşı. Onları daha sonra yenip rövanşı almıştık. Bizim yapmamız gereken beraberliğimizi koruyup mücadele etmek. Şu an dünyanın 1 numaralı takımı onlar.

KENAN YILDIZ İLE UYUMLARI HAKKINDA

"Harikulade bir oyuncu Kenan Yıldız. İşimizi kolaylaştırıyor. Rakip savunmaların işini zorlaştırıyoruz."