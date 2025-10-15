Ardından bir Kocaeli çocuğu olan Merih öyle bir kafa vurdu ki kaleciyle birlikte iki Gürcü savunmacının da gayretleri boşa çıktı... Yüreğini çimlere seren futbolcularımızdan Merih daha sonra bir gol daha atıp geceye damga vurmayı başardı... Skor olarak rahatlayınca maçın başında sıkıntılı olan pas trafiğimiz düzeldi. Hakan Çalhanoğlu hücum ve savunmadaki tüm etkinliklere katıldı, Kerem bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle koştu. Arda Güler, yediği tekmelerden, yapılan faullerden fırsat buldukça klasını gösterdi...