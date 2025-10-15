MasterChef ödül oyununu kim kazandı? (14 Ekim) MasterChef Masterclass oyununu kazanan isim!

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyiciler ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? (14 Ekim) MasterChef Masterclass oyununu kazanan isim!

Giriş Tarihi: 15.10.2025 09:39

Paylaş





ABONE OL

MasterChef Türkiye'de 14 Ekim akşamı oynanan ödül oyunu büyük heyecana sahne oldu. Şefler, yarışmacılardan özel bir konsept doğrultusunda yaratıcı tabaklar hazırlamalarını istedi. Peki, MasterChef 14 Ekim MasterClass oyununu kim kazandı, ödülü kim aldı? Yarışmada şeflerin en beğendiği tabağı hazırlayan Sezer, geceye damga vuran isim oldu. Sezer, teknik becerisi ve estetik sunumuyla rakiplerini geride bırakarak MasterClass ödülünü kazandı. Bu galibiyet, yarışmanın seyrini değiştiren anlardan biri olarak dikkat çekti. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCLASS OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterClass oyununu kazanan Sezer oldu.

MasterChef 14 Ekim Ödül Oyunu Sonucu! Kazanan Kim Oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef eleme potasında kırmızı takımdan Onur ve Cansu yer alıyor.

MASTERCHEF 15 EKİM YENİ BÖLÜM TANITIMINI İZLE

ATV CANLI YAYIN