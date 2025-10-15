Kuruluş Orhan ilk bölüm tarihi belli oldu! Kuruluş Orhan dizisi hangi gün yayınlanacak?

Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor? Türkiye televizyonlarının en iddialı yapımlarından biri olan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yıllarını konu alan dizi, milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Başrol ve hikaye değişikliğiyle adını “Kuruluş Orhan” olarak değiştiren dizinin yeni sezonu, hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Kuruluş Orhan dizisi hangi gün yayınlanacak? İşte detaylar!

KURULUŞ ORHAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin ilk bölümü 29 Ekim Çarşamba günü izleyicilerle buluşacak.

KURULUŞ ORHAN YENİ SEZONUYLA ATV'DE

Yayınlanan tanıtımlarıyla heyecanı zirveye taşıyan, ATV ekranına damgasını vurmaya hazırlanan Kuruluş Orhan'ın yayın tarihi belli oldu.

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI

Kuruluş Orhan dizisinde başrol Mert Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Sena Mercan ve Tevfik Erman Kutlu gibi yeni isimlerle birlikte Kuruluş Dizisi'nde yer alan Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek ve Yiğit Uçan gibi güçlü oyuncular da yer alıyor.

