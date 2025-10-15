GALATASARAY HABERİ: Ve Barış Alper Yılmaz'da mutlu son! İşte sözleşme detayları
Galatasaray Kulübü, sözleşme durumu yılan hikayesine dönen Barış Alper Yılmaz'da mutlu sona ulaştı. Milli futbolcu ile sarı kırmızılı yönetim her konuda anlaşmaya vardı. İşte Barış Alper'in sözleşme şartları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sezon başında NEOM'un 4 yıl için 50 milyon dolarla kadrosuna katmak istediği Barış Alper Yılmaz, yönetimin izin vermemesi sonrası Galatasaray'da kalmıştı.
Maaşına zam sözü verilen milli futbolcu, 7 milyon Euro ile masaya oturdu. G.Saray yönetimi ise 5 milyon Euro artı bonus teklifinde bulundu. Sabah'ın haberine göre taraflar arasındaki sıkı pazarlıkta anlaşma sağlandı.
Yeni sözleşmeye göre 25 yaşındaki yıldız, 3 milyon Euro garanti ücret ve 500 bin Euro sadakat bonusunun yanı sıra 10 maç oynarsa 1 milyon Euro, 10 maç daha oynarsa 1 milyon Euro daha kazanacak. Barış, 20 ve üstü gol katkısı halinde ise 500 bin Euro daha alacak.
Bonuslarla birlikte 6 milyon Euro'yu (292 milyon TL) bulan kontratı alan Barış Alper Yılmaz, transfer teklifi aldığı süreeçte idmanlara çıkmamış ve iki maçta kadroya dahil edilmemişti.