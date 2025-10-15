Maaşına zam sözü verilen milli futbolcu, 7 milyon Euro ile masaya oturdu. G.Saray yönetimi ise 5 milyon Euro artı bonus teklifinde bulundu. Sabah'ın haberine göre taraflar arasındaki sıkı pazarlıkta anlaşma sağlandı.

Yeni sözleşmeye göre 25 yaşındaki yıldız, 3 milyon Euro garanti ücret ve 500 bin Euro sadakat bonusunun yanı sıra 10 maç oynarsa 1 milyon Euro, 10 maç daha oynarsa 1 milyon Euro daha kazanacak. Barış, 20 ve üstü gol katkısı halinde ise 500 bin Euro daha alacak.