Fenerbahçe'de devre arası transfer operasyonu şimdiden başladı... 8 numaraya ve santrfora takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, stoper bölgesini de güçlendirme kararı aldı. Başkan Sadettin Saran'la yaptığı toplantıda isteklerini dile getiren teknik direktör Domenico Tedesco, 'şartlar oluşursa bir stoper alalım' dedi. Başkan Saran'a da alınabilecek isimleri söyledi.

Fotomaç'ın haberine göre, İtalyan çalıştırıcının stoper listesinin ilk sırasında ise Barcelona'nın Danimarkalı yıldızı Andreas Christensen olduğu öğrenildi.