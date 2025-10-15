UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftası, Chelsea - Paris FC mücadelesiyle devam ediyor. İngiliz ve Fransız devlerinin kozlarını paylaşacağı Stamford Bridge'deki karşılaşmada Polonyalı hakem Michalina Diakow görev alacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Chelsea - Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. haftasında İngiliz devi Chelsea, Fransa temsilcisi Paris FC ile kozlarını paylaşacak. Deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kalarak sezona dengeli bir giriş yapan Chelsea, son lig maçında ise Tottenham'ı 1-0'la yenerek formunu korudu. Paris FC ise evinde Leuven ile 2-2'lik çekişmeli bir beraberlik aldı. İşte Chelsea - Paris FC maçı detayları...

CHELSEA - PARIS FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Chelsea - Paris FC maçı 15 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Disney+ ekranlarından canlı yayınlanacak. Polonyalı hakem Michalina Diakow'un düdük çalacağı karşılaşmada Diakow'un yardımcılıklarını Paulina Baranowska ve Aleksandra Mostowska yapacak.

CHELSEA - PARIS FC MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Hampton; Bjorn, Bright, Buurman; Carpenter, Walsh, Cuthbert, Thompson; Rytting Kaneryd, Macario; Beever-Jones

Paris FC: Chavas; Liaigre, Hocine, Davis, Bogaert; Korosec, Corboz; Mateo, Le Moguedec, Garbino; Azzaro