Valerenga - Wolfsburg maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi CANLI

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Turnuvanın 2. haftasında Valerenga, Wolfsburg'u ağırlayacak. Sahasında hata yapmak istemeyen Norveç temsilcisi, ilk hafta mağlubiyetini unutturmak istiyor. Konuk takım ise liderlik potasını genişletmeyi hedefliyor. Valerenga - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALERENGA - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Valerenga - Wolfsburg maçı 15 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma Disney+ ekranlarından canlı yayınlanacak. İspanyol hakem Marta Huerta De Aza'nın düdük çalacağı karşılaşmada Aza'nın yardımcılıklarını Guadalupe Porras Ayuso ve Iragartze Fernández Esesúmaga yapacak.