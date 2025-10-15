Lyon - St. Pölten maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Kadınlar Şampiyonlar Ligi CANLI İZLE

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Turnuvanın 2. haftasında Lyon, St. Pölten'i ağırlayacak. Sahasında hata yapmak istemeyen Fransa temsilcisi, galibiyetle başladığı turnuvada seri yakalamak istiyor. Konuk takım ise 6-0'lık Atletico Madrid mağlubiyetini unutturmayı hedefliyor. Peki Lyon - St. Pölten maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 2. hafta maçlarıyla sürüyor. Fransız temsilcisi Lyon, Avusturyalı rakibi St. Pölten'i ağırlayacak. Kendi liginde son 4 maçını galibiyetle sonlandırarak seri yakalayan ev sahibi, Şampiyonlar Ligi'nde de aynı başarıyı yakalamak istiyor. St. Pölten ise evinde Atletico Madrid'e karşı aldığı 6-0'lık galibiyeti unutturmak için sahaya çıkacak. Maçın yayın bilgilerini ve detayları sizler için derledik.

LYON - ST. POLTEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lyon - St. Pölten maçı 15 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma Disney+ ekranlarından canlı yayınlanacak. Arnavut hakem

Referee Emanuela Rusta'nın düdük çalacağı karşılaşmada Rusta'nın yardımcılıklarını Mirjeta Salla ve Edjena Kapxhiu yapacak.