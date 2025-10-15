UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 2. hafta maçlarıyla sürüyor. Fransız temsilcisi Lyon, Avusturyalı rakibi St. Pölten'i ağırlayacak. Kendi liginde son 4 maçını galibiyetle sonlandırarak seri yakalayan ev sahibi, Şampiyonlar Ligi'nde de aynı başarıyı yakalamak istiyor. St. Pölten ise evinde Atletico Madrid'e karşı aldığı 6-0'lık galibiyeti unutturmak için sahaya çıkacak. Maçın yayın bilgilerini ve detayları sizler için derledik.
LYON - ST. POLTEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Lyon - St. Pölten maçı 15 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma Disney+ ekranlarından canlı yayınlanacak. Arnavut hakem
Referee Emanuela Rusta'nın düdük çalacağı karşılaşmada Rusta'nın yardımcılıklarını Mirjeta Salla ve Edjena Kapxhiu yapacak.