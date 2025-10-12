Golü bulduktan sonra millilerimizden 2'yi, 3'ü beklerken (Çünkü Bulgaristan ilk 2 maçta yediği 6 golün 5'ini ilk yarılarda yemişti), enteresan bir şekilde Bulgaristan beraberlik golünü attı. Golümüzün daha sevincini yaşarken skor eşitlendi. Savunma arkasına bu kadar kolay adam kaçırmamamız lazımdı. Yediğimiz gol sırasında Zeki büyük şanssızlık yaşandı. Zeki'nin hem pozisyon alırken ayağı kaydı, hem de dengesini kaybetti, sonrasında Kirilov'un şutunda Zeki'ye çarpan top, Bulgaristan'a piyango gibi bir gol getirdi.

Bu golden sonra bütün oyun planımız bozuldu, uzun süre toparlanıp, oyunu rakip alana yıkamadık. Golü bulamadıkça da telaş yaptık. Kirilov'un golünde Ferdi çok önde yakalandı.

Bulgaristan'ın yeni hocası Aleksander Dimitrov, bir önceki maçın ilk 11'inden tam 7 değişiklik yaparak karşımıza çıktı. Bulgaristan ilkel bir futbol anlayışı ile bizi zorladı.

Sadece kalelerini savunup, uzun toplarla tehlikeli olmaya çalıştılar.

Oyunumuzu bozdular.

İlk yarıda kalitemizin ve standartlarımızın altında bir futbol oynadık. Zemin çok kaygandı bu arada.

Vasil Levski Ulusal Stadı'nın çimleri zaten bozuktu, yer de kaygan olunca, millilerimiz sürekli kayıp düştüler.

Bu zemine göre bir kramponla maça çıkılabilirdi.