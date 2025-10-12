Usta yazardan Bizim Çocuklar'a övgü dolu sözler: Klaslarını konuşturup tarih yazdılar!
Son dakika Türkiye haberleri: 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 3. haftasında Bulgaristan ile Türkiye karşı karşıya geldi. A Millî Takımımız, sahadan 6-1 gibi farklı bir skorla galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu etkileyici galibiyetin ardından, Fotomaç Gazetesi yazarları karşılaşmayı dikkat çekici yorumlarla değerlendirdi. İşte Bulgaristan – Türkiye maçına dair spor yazarlarının öne çıkan değerlendirmeleri... (A Milli Takım spor haberi)
Gruptaki ilk iki maçını 3'er gol yiyerek kaybeden zayıf Bulgaristan Milli Takımı karşısında ilk yarıda pozisyon bulmakta zorlandık. Hem de Arda Güler ile golü erken bulmamıza rağmen! Bu arada attığımız bu golde Hakan Çalhanoğlu-Arda Güler işbirliği jeneriklikti. İlk yarıda Orkun ile üst direkte patlayan bir şutumuz dışında, uzaktan kaleyi yokladığımız anlar oldu.
Golü bulduktan sonra millilerimizden 2'yi, 3'ü beklerken (Çünkü Bulgaristan ilk 2 maçta yediği 6 golün 5'ini ilk yarılarda yemişti), enteresan bir şekilde Bulgaristan beraberlik golünü attı. Golümüzün daha sevincini yaşarken skor eşitlendi. Savunma arkasına bu kadar kolay adam kaçırmamamız lazımdı. Yediğimiz gol sırasında Zeki büyük şanssızlık yaşandı. Zeki'nin hem pozisyon alırken ayağı kaydı, hem de dengesini kaybetti, sonrasında Kirilov'un şutunda Zeki'ye çarpan top, Bulgaristan'a piyango gibi bir gol getirdi.
Bu golden sonra bütün oyun planımız bozuldu, uzun süre toparlanıp, oyunu rakip alana yıkamadık. Golü bulamadıkça da telaş yaptık. Kirilov'un golünde Ferdi çok önde yakalandı. Bulgaristan'ın yeni hocası Aleksander Dimitrov, bir önceki maçın ilk 11'inden tam 7 değişiklik yaparak karşımıza çıktı. Bulgaristan ilkel bir futbol anlayışı ile bizi zorladı. Sadece kalelerini savunup, uzun toplarla tehlikeli olmaya çalıştılar. Oyunumuzu bozdular. İlk yarıda kalitemizin ve standartlarımızın altında bir futbol oynadık. Zemin çok kaygandı bu arada. Vasil Levski Ulusal Stadı'nın çimleri zaten bozuktu, yer de kaygan olunca, millilerimiz sürekli kayıp düştüler. Bu zemine göre bir kramponla maça çıkılabilirdi.
İkinci yarının başında bu şans golü ile öne geçtik. Kenan'ın baskısı sırasında Popov topu kendi ağlarına gönderdi. Bulgaristanlı futbolcular bu golün şokunu yaşarken, bir anda üçüncü golü bulduk. Arda Güler'in nefis pasında Kenan Yıldız topu ağlara gönderdi. İlk yarı boyunca 10 kişi ile savunma yapan Bulgaristan, art arda yediği gollerden sonra defans yapmayı bıraktı. Rakibin bu oyunu, millilerimizin çok daha iyi top çevirmesini ve baskı kurmasını sağladı. Gecenin yıldızı Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu'nun süper pasında bir kez daha fileleri görerek farkı getirdi.
İlk yarıdaki oyunumuz ile ikinci 45'teki futbolumuz arasında güneş ışığı ile mum aydınlığı kadar fark vardı. Millilerimizin Sofya'da durmaya niyeti yoktu. Arda Güler'in kornerinde bu kez Zeki Çelik sahneye çıkarak skoru 5-1'e getirdi. 90+3'te İrfan Can Kahveci skoru ilan etti: 6-1. Şimdi sırada Gürcistan var! Durmak yok, kazanmaya devam! Biz ikinci yarıdaki futbolumuzu, turnuva boyunca oyun geneline yayarsak, Dünya Kupası'na gideriz. Tebrikler Bizim Çocuklar!
TURGAY DEMİR - CATENACCIO KENAN
Tarihimizde, Romanya'dan sonra en çok maç yaptığımız takım olan Bulgaristan'la bugüne kadar ya özel maçlar oynadık ya da Balkan Kupası'nda karşılaştık. İlk kez Dünya Kupası elemelerinde karşı karşıya geldiğimizde ise bize ters gelen komşuyu ters yüz ettik!...
Grupta üç maçta üç yenilgi almasının ardından teknik direktör değişikliği yapan Bulgaristan karşısında ilk 45'te biraz tutuktuk. Rakibin kalabalık savunmasına karşı araya attığımız paslarla sonuç almaya çalışırken şutörlerimiz pek devreye girmedi. Dar alanda kısa paslaşmalar sonrası Hakan- Arda ortaklığında gelen şık golün iki dakika sonrasında savunmamızdaki talihsizliklerle tabela eşitlendi.
İkinci yarıda bambaşka bir Türkiye vardı... Kenan'a atılan uzun pası Popov kendi kalesine gönderince rakibin direnci kırıldı... Bulgaristan'ın uygulamaya çalıştığı catenaccio taktiği o taktiğin mucidi İtalya'yı her maçta ayağa kaldıran Kenan Yıldız'ın aynı köşeye gönderdiği iki muhteşem plasenin ardından yerle bir oldu. Fark açılınca Bulgar savunması dağılırken maçın kontrolü tamamen elimize geçti ve deyim yerindeyse güle-oynaya daha doğrusu antrenman rahatlığında oynamaya başladık...
Zeki Çelik'le tabelayı beşleyip ardından İrfan Can'la yarım düzineyi bulunca ise 1931 ve 1974'te aldığımız 5-1'lik mağlubiyetlerin faturasını kestik. Bu aynı zamanda komşuyu deplasmanda yendiğimiz ilk maç olarak tarihe geçti. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız başta Ay-Yıldızlı futbolcularımızın hepsi özellikle ikinci yarıda klaslarını konuşturup tarih yazdılar...
MUSTAFA ÇULCU - RAHAT BİR MAÇ YÖNETTİ
Bulgaristan yeni teknik direktörü ile son maçtan 7 farklı oyuncu ile sahada. Ceza alanı üstünde kalabalık savunma ile oynayarak önde baskımızı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Uzun toplarla çıkarak pozisyonlar aradı ve golü de böyle buldular. Bu futbol günümüzde sığ, yetersiz ve sevimsiz kabul ediliyor. Biz ilk yarıda ağırlıkla sağ kanat olmak üzere kanatları kullandık ancak 10 orta 1 isabetle sıkıntı yaşadık.
Derin ve kalabalık savunma yapan takıma karşı pivot santrafora ihtiyaç var ama o da bizde yok! Böylesine kalabalık ve statik savunmayı merkezden tempolu ve ritimli pas, sık ve seri kanat değişikliği ile açmamız gerekiyordu ki bunu ikinci yarının başından itibaren yapınca goller ve fark geldi. Hakan, Arda ve Kenan attıkları goller ve asistlerle kalitelerini, oyun zekalarını ortaya koydular. İki takım arasında kalite ve sıklet farkı çok fazla. İkinci yarı oynadığımız etkili futbolla ışıl ışıl farklı deplasman galibiyeti aldık. Şimdi sıra grup ikinciliğini garantilemek için Kocaeli'de oynanacak Gürcistan maçında.
Portekizli Luis Miguel Branco Godinho 40 yaşında ve UEFA 1. Kategori'de. Onu 2023'de Vilnuis-Galatasaray ve 2025'de Midtjyland-Fenerbahçe maçlarından tanıyoruz. VAR'da Andre Narciso ve AVAR'da Helder Malheiro ligde VAR görevi yaptılar ülke futbolumuzu iyi biliyorlar.
Ferdi'nin kapalı koluna gelen topta ve Merih-Despodov ikili mücadelesinde Bulgaristan penaltı bekledi. Devam kararları doğru. İlk yarıda Popov ve Hristov'a göstermediği tolere edilmemesi gereken net sarılar var. Gösterdiği 3 sarı doğruydu. Hakemi zora sokacak pozisyon yoktu. Farklı skor Godinho'nun da işini kolaylaştırdı. Toplamda 15 faul ile oyunu bozmadan başarılı maç yönetti.