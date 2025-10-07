A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu ile Türk Hava Yolları arasında yapılan imza töreninde açıklamalarda bulundu.
İŞTE O SÖZLER:
"Çok önemli iki maç oynayacağız. Hedefimiz ikinciliği garantilemek. Sonrasında neler yapabiliriz, bakacağız. Bizim için önemli bir hedef var, Dünya Kupası'na gidebilmek. Bunu yapabilmek için her şeye sahibiz."
🇹🇷 A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Çok önemli iki maç oynayacağız. Hedefimiz, ikinciliği garantilemek. Sonrasında neler yapabileceğimize bakacağız. Bizim için önemli bir hedef var: Dünya Kupası'na gidebilmek. Bunu yapabilmek için her şeye sahibiz. pic.twitter.com/6fvaB75pOe— A Spor (@aspor) October 7, 2025