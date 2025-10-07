Türkiye Futbol Federasyonu ile Türk Hava Yolları arasında milli takımlar ana sponsorluk sözleşmesi imzalandı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da sponsorluk anlaşmasında A Milli Takım'ın hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
İŞTE O SÖZLER:
"A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağına yürekten inanıyorum. Bulgaristan ve Gürcistan maçlarından iyi sonuçla ayrılıp bu inancımızı pekiştireceğiz."
