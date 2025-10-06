Ümit Milli Futbol Takımı'nda Ada İbik sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı

2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Litvanya ve Macaristan ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nda Ada İbik, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.