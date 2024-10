AS - "Arda Güler, rakibini gözlerini ovuşturmak zorunda bırakacak bir manevrayla yok ediyor." mesajıyla Arda'nın rakibine attığı çalımı paylaşan AS yıldız oyuncu için, "Türk oyuncu fantastik bir dribling yaparak maçın en göz kamaştırıcı oyununu bir kez daha geride bıraktı. Her oynadığında büyülü işler yapıyor." ifadelerini kullandı.