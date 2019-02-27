27 Şubat 2019, Çarşamba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de Malatyaspor mesaisi başladı

Başakşehir'de Malatyaspor mesaisi başladı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 27.02.2019

'in lideri Medipol , ligin 24'üncü haftasında pazar günü Evkur ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör yönetiminde, kulüp tesislerinde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başlarken, koordinasyon, 5'e 2 pas çalışması ve topa hakimiyet oyunuyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu lacivertli takım, Evkur maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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