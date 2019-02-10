10 Şubat 2019, Pazar
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Serdar Ortaç'tan Medipol Başakşehir şarkısı
Şarkıcı Serdar Ortaç, Medipol Başakşehir futbol takımı için kendi şarkısını düzenledi. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Erzurumspor maçı öncesi tribünlerde çaldı.
10.02.2019
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