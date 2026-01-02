Ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.
Fenerbahçe'de takımdan ayrılmak isteyen Sebastian Szymanski hakkında hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
"10 MİLYON EURO'YU GETİR..."
Fotomaç'ın haberine göre, sarı-lacivertli yönetimin Szymanski'nin menajeriyle görüştüğü ve "Bonservis bedeli olarak 10 milyon euro istiyoruz. Bu parayı getir, oyuncuyu istediği kulübe götür" dediği öne sürüldü.
26 yaşındaki Polonyalı futbolcuya Hollanda ve Almanya'dan takımların talip olduğu öğrenildi.