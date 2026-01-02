Beşiktaş, Antalya kampı öncesi son idmanını İstanbul'da yaptı

Beşiktaş, devre arası hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.



Siyah-beyazlılar, bugün saat 15.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla kamp çalışmaları için Antalya'ya hareket edecek.