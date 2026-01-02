Beşiktaş'ın Antalya kafilesi açıklandı! 2 isim o sebepten dolayı götürülmedi

Beşiktaş'ın açıkladığı Antalya kampı kadrosunda Jonas Svensson ile David Jurasek'in sözleşme fesih görüşmeleri sebebiyle yer almadığı açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş, Antalya kampı kadrosunu resmi sosyal medya hesabından açıkladı. Siyah-beyazlıların açıkladığı kafilede Jonas Svensson ve David Jurasek yer almadı. Beşiktaş, her 2 ismin de sözleşme fesih görüşmeleri sebebiyle kadroda yer almadığını duyurdu.

RAFA SILVA KADRODA

Öte yandan Beşiktaş'ta ismi ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Rafa Silva ise Beşiktaş'ın açıkladığı Antalya kamp kadrosunda yer aldı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN ANTALYA KAMPI KADROSU