Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de orta saha arayışı devam ediyor. Merkeze çift yönlü oynayabilen bir oyuncu eklemesi yapmayı planlayan sarı-lacivertliler için sürpriz bir iddia gündeme geldi. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
Domenico Tedesco yönetiminde yakaladığı çıkışla Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını kapatan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Orta sahaya bir ekleme yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, devre arasında kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk hasretine son vermeyi amaçlıyor.
Bu doğrultuda transferde adı birçok yıldız isimle anılan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Orta sahaya çift yönlü oynayabilecek bir oyuncu arayışı bulunan sarı-lacivertlilerin Dinamo Kiev'in Ukraynalı yıldızı Mykola Shaparenko'yu listesini aldığı öne sürüldü.
Transferfeed'de yer alan habere göre, Dinamo Kiev ile mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 27 yaşındaki orta sahayı Fenerbahçe yakından takip ediyor.
Haberde sarı-lacivertli kulüp için Shaparenko transferinin listesindeki diğer isimlere bağlı olduğu da belirtildi. Kariyeri boyunca Ukrayna'da forma giyen orta sahanın da Avrupa'da oynamaya sıcak baktığı aktarıldı.
Ayrca Fenerbahçe'nin yanısıra Beşiktaş ve Girona'nın da oyuncunun durumunu takip ettiği belirtildi.
Shaparenko 8 numarayla beraber 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. Bu sezon Dinamo Kiev ile 22 maçta forma giyen Mykola Shaparenko 2 gol atarken 7 de asist kaydetti.
Ukrayna Milli Takımı'nın da düzenli olarak formasını giyen Shaparenko, 48 kez milli formayı temsil ederken 2 gol ve 3 asist kaydetti.
Transfermarkt verilerine göre 8 milyon Euro'luk değeri bulunan 27 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.