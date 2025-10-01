Kanal D'nin en sevilen yapılmları arasında yer alan Eşref Rüya'nın 17. bölüm fragmanı merak ediliyor. Dizinin hayranları, başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı Eşref Rüya'nın yeni bölüm konusunu ve fragmanını araştırıyor. Peki Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili ve Büşra Develi'nin yer aldığı Eşref Rüya, ekranların en sevilen yapımları arasında yerini aldı. Oyuncu kadrosuyla olduğu kadar dramatik konusuyla da izleyicilerden tam puan alan Eşref Rüya'nin yeni bölüm fragmanı ve neler yaşanacağı da merak konusu oldu. İşte Eşref Rüya 17. bölüm fragmanı...

Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayın Eşref Rüya tüm bölümler için tıklayın

EŞREF RÜYA GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Taylan'ın son nefesinde Eşref'i işaret etmesi, onu doğrudan şüpheli konumuna düşürür. Nisan, Eşref'ten kuşkulanmak istemese de içten içe yaşananları sorgulamaya başlar. Dinçer, Nisan ile Eşref'in arasını açmak için planını bir adım öteye taşımaya kararlıdır. Bu sırada Gürdal'ın ortadan kaybolması, ekip içinde giderek artan bir endişeye yol açar.

Kadir, Gürdal'ı kullanarak Eşref'i köşeye sıkıştırmayı planlar. Eşref ise bir yandan sevdiklerini korumaya çalışırken, diğer yandan kendisine yönelen şüphelerle baş etmek durumunda kalır.

EŞREF RÜYA OYUNCULARI

Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.