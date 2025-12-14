CANLI SKOR ANA SAYFA
5
Aspor Keşfet
Son Dakika
Cerny: 2 farklı öndeyseniz kazanmalısınız! Cerny: 2 farklı öndeyseniz kazanmalısınız! 22:26
"Burada festival yarattılar!" "Burada festival yarattılar!" 22:25
"Gereksiz 3 gol yedik!" "Gereksiz 3 gol yedik!" 22:22
"Daha iyi olabilirdik!" "Daha iyi olabilirdik!" 22:18
Trabzonspor bu pozisyonda kırmızı kart bekledi! Trabzonspor bu pozisyonda kırmızı kart bekledi! 22:15
İşte Trabzonspor-Beşiktaş maçından notlar! İşte Trabzonspor-Beşiktaş maçından notlar! 21:03
Daha Eski
Sergen Yalçın'dan flaş Rafa Silva açıklaması! Sergen Yalçın'dan flaş Rafa Silva açıklaması! 19:33
Fatih Tekke: En çok endişe ettiğim taraf... Fatih Tekke: En çok endişe ettiğim taraf... 19:26
van Dijk'tan Salah sözleri! van Dijk'tan Salah sözleri! 16:58
Simeone: Sörloth, onu ne kadar istediğimizi biliyor! Simeone: Sörloth, onu ne kadar istediğimizi biliyor! 15:10
F.Bahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını bitirdi F.Bahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını bitirdi 14:43
Edin Visca'ya diplomatik pasaport! Edin Visca'ya diplomatik pasaport! 14:38
"Bana göre 10-12 dakika..."
"Burada festival yarattılar!"
Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 13 Aralık
Kefirin bu faydalarını biliyor muydunuz?