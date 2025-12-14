Maç hakkında açıklamalarda bulunun Felipe Augusto, Trabzonspor taraftarının yarattığı atmosferden de övgüyle bahsetti.

İŞTE O SÖZLER



"Buraya gelen, bizi inanılmaz destekleyen taraftarlarımıza teşekkürler. Festival yarattılar burada. Yüksek şiddette başladık, inanılmaz bir maç olabilirdi. Ancak buradan dönmek, goller yedikten sonra birlikte kalabilmek kolay değil. Farklı pozisyonlarda oynayabilen biriyim, yatkınım. 9 oynayabiliyorum. 9 etrafında ve kanatlarda oynayabiliyorum. Benim için en önemli olan şey, hocamızın ihtiyacı olanı oynamak ve beklentisini karşılamak. Ben de elimden geleni yaptım bugün."