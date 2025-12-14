Tiago Djalo'dan hakem tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılarda Tiago Djalo açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Savaştık bugün maçta. İkinci yarı bizim için biraz zor oldu, 2. golden sonra. Hakemlerle ilgili konuşmak istemem ama hakem bizi oyundan düşürdü, bize yardım etmedi. Hakem yönetimi aleyhimizeydi. Biz ekip olarak mücadele ettik. 3-1'den sonra maalesef 2 gol yemememiz gerekiyordu ama bunlar futbolda var. Birçok kez sol bek oynadım, elimden geldiğince takıma yardım etmek istedim. Kazanmak için yetmedi. 11'e 10'dan bağımsız, ikili mücadelelerde daha iyi olabilirdik. Biz de öğrenerek gelişeceğiz."