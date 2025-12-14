Trabzonspor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile 3-3 beraber kaldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, "Skordan mutlu değiliz. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Buradan VAR hakemine sesleniyoruz. Güç transferi olmayan bir yerde VAR hakemi kurallara göre hakemi çağıramaz. Biz hakemin sahadaki vereceği her türlü karara saygılıydık. Geçtiğimiz haftalarda olması gereken, çağrılması gereken pozisyonlarda çağrılmıyor. Bizim oyunumuz biraz iyi olduğuna hemen oyunu nasıl kıracaklarına çok güzel karar veriyorlar. Geçen hafta başkanımız federasyona ve MHK başkanına gitti. Orada VAR hakemlerinin yabancı olması gerektiğini dile getirdi. Ne kadar haklı olduğumuzu burada görüyorsunuz. Eğer VAR hakemi kurallara göre hareket etmiş olsaydı pozisyon ne olursa osun ona göre hareket edecekti. Beşiktaş'a yapılan haksızlıklara 'dur' deme zamanı geldi. Biz ödeyeceğimiz bedeli ödedik. Bu saatten sonra Beşiktaş ile uğraşmaktan vazgeçsinler. Sabrımızı zorlamasınlar. Bütün oyuncularımızın motivasyonunu kırıyorlar. Bu şekilde hareket etmeye devam ederlerse biz de gerekeni yapacağız" diye konuştu.