Trabzonspor'dan derbi sonrası paylaşım!

İlk yarısını 3-1 geride kapatığı maçta son bölümde bulduğu gollerle 3-3 berabere kalan Trabzonspor, maçın ardından yapmış olduğu paylaşımla taraftarlara teşekkür etti.
İŞTE O PAYLAŞIM
Kavgaysa kavga, mücadeleyse mücadele!— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 14, 2025
Biz birlikte olduğumuz sürece her zaman AYAKTA KALARAK dimdik savaşmaya devam edeceğiz.
Yılmadan, yıkılmadan, inatla, azimle, birbirimize kenetlenerek hayallerimize yürüyeceğiz.
Bu yolda bugün takımına sahip çıkarak 90 dakika boyunca… pic.twitter.com/f9QISitRrg