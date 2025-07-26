Televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin ilgisini çeken Pembe Panter filmi, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı.Blake Edwards'ın yönettiği film hakkında sorgulanan Pembe Panter filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Pembe Panter filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Blake Edwards'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Pembe Panter filminin konusu ne? Pembe Panter oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

PEMBE PANTER FİLMİNİN KONUSU NE?

Fransız polis müfettişi Jacques Clouseau, sıra dışı ve son derece yetenekli bir hırsız olan Sör Charles Litton ile ilgilenmektedir. Söz konusu hırsız aynı zamanda iddialı bir kadın avcısıdır. Öte yandan İnterpol tarafından da aranmaktadır. Bir vakit, bu hırsız ile müfettiş, bir de dünyanın en mşehur ve büyük elması Pembe Panter'in sahibi olan prenses Dala bir araya gelirler. Mekan Alplerdeki Cortina D'Amprezzo'daki kayak beldesidir. Elbette ki Litton, hem elmasın hem de prensesin peşindedir. Alplerdeki entrika, karmaşa ve komedi, Prenses Dala'nın verdiği maskeli balo ile doruğa çıkacak bu arada herkes kendinden beklendiği gibi davranarak seyirciyi coşku dolu bir finale doğru sürükleyecektir.

PEMBE PANTER OYUNCULARI KİM?

Peter Sellers

David Niven

Capucine

Claudia Cardinale

Robert Wagner

Philip H. Lathrop

James Lanphier

Meri Welles

Michael Trubshawe

Brenda De Banzie

John Le Mesurier

Guy Thomajan

Fran Jeffries

Martin Miller

Riccardo Billi

Colin Gordon

Eugene Walter

Francesco Tensi

Herbert Lom

Burt Kwouk

Leonard Rossiter

Mary Jane Wells

Joanna Lumley

William Conrad

Robert Loggia

Harvey Korman

Richard Mulligan

Robert Webber

Lyudmila Shagalova

Ronald Fraser

Nosher Powell

Boris Shuvalov

Aleksandr Kotov

Wael Zwaiter

Aristide Catoni

Romano Milani

Attilio Pelegatti

Enrico Cesaretti

PEMBE PANTER FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Pembe Panter filminin yapım yılı 1963'tür.