Pembe Panter filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Blake Edwards'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Pembe Panter filminin konusu ne? Pembe Panter oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
PEMBE PANTER FİLMİNİN KONUSU NE?
Fransız polis müfettişi Jacques Clouseau, sıra dışı ve son derece yetenekli bir hırsız olan Sör Charles Litton ile ilgilenmektedir. Söz konusu hırsız aynı zamanda iddialı bir kadın avcısıdır. Öte yandan İnterpol tarafından da aranmaktadır. Bir vakit, bu hırsız ile müfettiş, bir de dünyanın en mşehur ve büyük elması Pembe Panter'in sahibi olan prenses Dala bir araya gelirler. Mekan Alplerdeki Cortina D'Amprezzo'daki kayak beldesidir. Elbette ki Litton, hem elmasın hem de prensesin peşindedir. Alplerdeki entrika, karmaşa ve komedi, Prenses Dala'nın verdiği maskeli balo ile doruğa çıkacak bu arada herkes kendinden beklendiği gibi davranarak seyirciyi coşku dolu bir finale doğru sürükleyecektir.
PEMBE PANTER OYUNCULARI KİM?
Peter Sellers
David Niven
Capucine
Claudia Cardinale
Philip H. Lathrop
James Lanphier
Meri Welles
Michael Trubshawe
Brenda De Banzie
John Le Mesurier
Guy Thomajan
Fran Jeffries
Martin Miller
Riccardo Billi
Colin Gordon
Eugene Walter
Francesco Tensi
Herbert Lom
Burt Kwouk
Leonard Rossiter
Mary Jane Wells
Joanna Lumley
William Conrad
Robert Loggia
Harvey Korman
Richard Mulligan
Robert Webber
Lyudmila Shagalova
Ronald Fraser
Nosher Powell
Boris Shuvalov
Aleksandr Kotov
Wael Zwaiter
Aristide Catoni
Romano Milani
Attilio Pelegatti
Enrico Cesaretti
PEMBE PANTER FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Pembe Panter filminin yapım yılı 1963'tür.