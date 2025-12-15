Fenerbahçe'de rota tekrar Bissouma! Bedavaya gelebilir
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Devre arasındaki transfer dönemine hızlı bir giriş yapmayı planlayan Fenerbahçe, orta saha takviyesi için kolları sıvadı. Yaz aylarında Tottenham forması giyen Yves Bissouma ile ilgilenen sarı-laciverliler, bu transferi bedavaya bitirebilir. İşte detaylar... | FB Spor haberleri
Domenico Tedesco yönetiminde zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gündem, ocak ayında başlayacak olan transfer sezonu. Orta sahaya mutlak bir takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, fırsat transferi için kolları sıvadı.
İngiliz basınından Times'ın haberine göre Fenerbahçe, Tottenham'da zorlu günler geçiren Yves Bissouma ile yaz aylarının ardından tekrar ilgileniyor.
Geçtiğimiz yazdan bu yana dizindeki sakatlıkla boğuşan ve bu sezon resmi maçlarda hiç dakika almayan Malili futbolcuyla Tottenham, yola devam etmek istemiyor.
Londra ekibi, Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Bissouma ile karşılıklı fesih seçeneğini dahi masaya yatırıyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcu için hamle yapabileceği konuşuluyor.
Fakat sarı-lacivertliler, bu transfer operasyonunda yalnız olmayacak. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ve Nice de Bissouma ile ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.