Televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin ilgisini çeken Kızıl Hare filmi, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Larry Yang'ın yönettiği film hakkında sorgulanan Kızıl Hare filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Kızıl Hare filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Larry Yang'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Kızıl Hare filminin konusu ne? Kızıl Hare oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

KIZIL HARE FİLMİNİN KONUSU NE?

Luo, yıllarını sinema sektörüne vermiş usta bir dublördür fakat yaşının etkisi ve teknolojinin getirdiği imkanlar sebebiyle iş bulmakta zorlanmaktadır. Gençliğinde dublörlükten başka bir şey düşünmediği için ailesi dağılmıştır ve kızı onunla görüşmüyordur. Luo'nun tek yakını, atı Kızıl Hare'dir. Kızıl Hare, çarpık bacaklı doğmuş bir attır. Luo, onun bu haline acımış ve uyutulmaması için sahiplenmiştir. Yıllarını Kızıl Hare'ye bakarak geçirir ve onu sağlığına kavuşturur. Bir gün, Kızıl Hare'nin aslında bir şirkete ait olduğu ve şirketin onu geri istediğine dair bir mahkeme yazısı gelir. Hayattaki en yakın dostu olan atını kaybetmek istemeyen Luo, yıllardır görmediği hukuk öğrencisi kızından yardım ister.

KIZIL HARE OYUNCULARI KİM?

Jackie Chan

Liu Haocun

Guo Qilin

Wu Jing

Joey Yung

Yu Ailei

Yu Rongguang

Andy On

Xiaoshenyang

Shi Yanneng

KIZIL HARE FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kızıl Hare filminin yapım yılı 2023'tür.