Triyas Dünyası (Triassic World) filmi konusu | Triyas Dünyası oyuncuları kim, ne zaman çekildi? Yönetmeni kim?

Televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin ilgisini çeken Triyas Dünyası filmi, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Dylan Vox'un yönettiği film hakkında sorgulanan Triyas Dünyası filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Triyas Dünyası filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğin, Dylan Vox'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Triyas Dünyası filminin konusu ne? Triyas Dünyası oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

TRİYAS DÜNYASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Araştırma tesisinde çalışan bir grup bilim insanı, dinorları geliştirmek için insan organlarını kullanmayı dener. Ancak bu beklenmedik sonuçların meydana gelmesine neden olur. Deneyin sonunda dinozorlar, her zamankindan daha güçlü ve gelişmiş bir hale gelir. İnsanlar, yaşamlarını tehdit eder yaratıklardan kurtulabilmek için zorlu bir mücadeleye girişir.

TRİYAS DÜNYASI OYUNCULARI KİM?

Joseph Michael Harris

Jermain Hollman

Jennifer Levinson

Paulina Nguyen

Joel Berti

Darin Hickok

Greg Furman

Ana Florit

Shellie Sterling

Thomas Steven Varga

Hayley J Williams

Brendan Petrizzo

Sharon Desiree

Michael Harris

Damon Johnson

Korbin Miles

TRİYAS DÜNYASI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Triyas Dünyası filminin yapım yılı 2018'dir.