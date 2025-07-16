Triyas Dünyası filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğin, Dylan Vox'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Triyas Dünyası filminin konusu ne? Triyas Dünyası oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
TRİYAS DÜNYASI FİLMİNİN KONUSU NE?
Araştırma tesisinde çalışan bir grup bilim insanı, dinorları geliştirmek için insan organlarını kullanmayı dener. Ancak bu beklenmedik sonuçların meydana gelmesine neden olur. Deneyin sonunda dinozorlar, her zamankindan daha güçlü ve gelişmiş bir hale gelir. İnsanlar, yaşamlarını tehdit eder yaratıklardan kurtulabilmek için zorlu bir mücadeleye girişir.
TRİYAS DÜNYASI OYUNCULARI KİM?
Joseph Michael Harris
Jermain Hollman
Jennifer Levinson
Paulina Nguyen
Joel Berti
Darin Hickok
Greg Furman
Ana Florit
Shellie Sterling
Thomas Steven Varga
Hayley J Williams
Brendan Petrizzo
Sharon Desiree
Michael Harris
Damon Johnson
Korbin Miles
TRİYAS DÜNYASI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Triyas Dünyası filminin yapım yılı 2018'dir.