Süper Lig 15. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Üç maçtır galibiyet alamayan Beşiktaş, taraftarı önünde kazanarak moral bulmak istiyor. Son üç karşılaşmada kaybetmeyen ve form grafiğini yükselten Gaziantep FK ise deplasmandan puanla dönme peşinde. Beşiktaş-Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı saat 20.00'de başladı.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota, Toure.

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Semih, Talha, Abena, Rodrigues, Camara, Ogün, Kozlowski, Maxim, Bayo.

EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda iki oyuncu Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta tedavileri süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Necip Uysal'ın kadroda yer almıyor.

Beşiktaş, Süper Lig'de iç sahada oynadığı son üç maçta istediği sonuçları alamayarak toplam 8 puan kaybetti. "Dolmabahçe" atmosferinde Gençlerbirliği'ne 2-1 ve Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, son olarak Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak üç maçlık iç saha hasretini sürdürdü. Beşiktaş, söz konusu karşılaşmaların tamamında öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamayarak 9 puanın yalnızca 1'ini hanesine yazdırabildi.

UDUOKHAI CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ligde gördüğü üç sarı kart nedeniyle ceza sınırında bulunuyor. Son haftalarda formasından uzak kalan Alman stoper, bu sezon Alanyaspor, Başakşehir ve Galatasaray maçlarında sarı kartla cezalandırılmıştı. Uduokhai, Gaziantep FK karşısında kart görmesi halinde 16. haftada Trabzonspor ile oynanacak kritik mücadelede forma giyemeyecek.

RAFA SILVA KADRODA YOK

Beşiktaş'ta kadro durumu merak edilen bir diğer isim ise Rafa Silva. Son üç maçta kadroda yer almayan Portekizli futbolcu, üç gündür takımla birlikte antrenmanlara katılıyor. Sahaya dönüş sürecinde önce bireysel çalışmalar yapan deneyimli oyuncu, ardından takım antrenmanlarına dahil oldu. Rafa Silva'nın bugünkü idmanda da yer alması beklenirken, Gaziantep FK karşılaşmasının maç kadrosunda yer almıyor.

