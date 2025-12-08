Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE YALÇIN'IN SÖZLERİ

"10-12 DAKİKA ÇALDILAR!"



"2-2 bittiği için söyleyeceğim birçok şey, insanlara geçmeyecek. Futbol sonuç odaklı olduğu için geçmeyecek! Hakemler... Maçlardaki VAR hakemlerinin çağırdığı pozisyonlara, olan bitene bakıyorum. Maalesef futbol ortamı çok sağlıksız. Ne yaparlar bilmiyorum ama! Rakip takım, ikinci yarıda 10-12 dakika çaldı sürekli yere yatmaktan! Dördüncü hakeme söylüyorum! Oyuncular sürekli saha içerisinde tedavi oluyor! Savunma anlamında, bireysel hatalardan, bu seviyede olmaması gereken çok basit goller yiyoruz. Bireysel hataların çözümü yok futbolda. Hücum anlamında, bir maçta kaç pozisyona girmemiz gerekiyor? Bugün kaç pozisyonumuz var? Takım iyi oynadı. Sonuç gelmeyince bunlar geçmiyor. Takımın girdiği pozisyonlar, saç baş yolduracak cinstendi. 8 tane oldu herhalde oldu basit ve bireysel hatalar. Takımın mücadelesinden, ön alan baskısından çok memnunuz ama skor gelmediğinde futbol sıkıntılı. Kazanamadığımız için üzgünüz. Bu skorlar, geldiğimiz yeri de göstermiyor. Geldiğimizden bu yana istatistik olarak çok fark var ama sonuca yansımadığı için ön plana çıkmıyor. Bugünkü maçta çok gol kaçırdığımızı düşünüyorum. Biraz şanssızlık vardı. Yazık oldu diyebilirim!"

SAKATLIKLARLA İLGİLİ

"Tam oyuncuların durumlarını bilmiyorum. Cengiz ciddi sakatlandı herhalde. Jota'nın durumunu da bilmiyorum. Var orada oynayacak oyuncularımız. Sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum."