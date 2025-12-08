Futbolda bahis soruşturmasında aralarında Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Murat Sancak, Alassane Ndao, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya’nın bulunduğu 29 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak, Allassanr Ndao, Ersen Dikmen ve Şahin Kaya’nın bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

"Futbolda Bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyeti'ne bağlı bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklama talebiyle sevk edilen 29 şüphelinin sorgusu tamamlandı. Aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Balta, Murat Sancak, Allassanr Ndao, Ersen Dikmen ve Şahin Kaya'nın bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Tutuklama talebiyse sevk edilen 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli sayısı 19'a yükselmiş oldu.

