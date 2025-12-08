Ev sahibi ekibin gollerini 35. dakikada El Bilal Toure ve 70. dakikada Tammy Abraham kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 7. ve 66. dakikada Mohamed Bayo'dan geldi.
CENGİZ ÜNDER VE JOTA SILVA DEVAM EDEMEDİ
Beşiktaş'ta 23. dakikada Cengiz Ünder sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. Siyah-beyazlı ekipte ikinci yarının başında ise sakatlık yaşayan Jota Silva'nın yerine Tammy Abraham dahil oldu.
Bu karşılaşmayla birlikte Beşiktaş 25 puana yükseldi ve 5. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 23 puana yükseldi ve 7. sırada yer aldı
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.