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Xhaka'dan flaş transfer açıklaması! Xhaka'dan flaş transfer açıklaması! 00:52
F.Bahçe'de Vlahovic çılgınlığı! İşte yapılan teklif F.Bahçe'de Vlahovic çılgınlığı! İşte yapılan teklif 00:52
F.Bahçe'ye yeni Eto'o! F.Bahçe'ye yeni Eto'o! 00:52
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