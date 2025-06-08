8 Haziran Pazar akşamı Survivor yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Bu kez ekranlara gelen bölümde ödül oyunu nefesleri kesti. Yarışmacılar, ailelerinin verdiği yanıtları doğru tahmin ederek büyük ödüle bir adım daha yaklaşmaya çalıştı. Hem duygusal hem eğlenceli anların yaşandığı mücadelede, izleyiciler ekran başına kilitlendi. Yarışmanın takipçileri, Survivor 8 Haziran ödül oyununu kim kazandı?” sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte Survivor son bölümde yaşanan dikkat çekici anlar ve ödül oyununa damga vuran gelişmeler...

SURVIVOR 8 HAZİRAN 2025 | Survivor son bölümde ailelere birçok soru soruldu. Yarışmacılardan doğru bilmesi istenirken, aynı cevabı veren kişiler büyük ödüle bir adım daha yaklaştı. Survivor finalde hangi ismin kazandığı merak edilirken, yarışmayı takip eden kişiler "Survivor ödül oyunu kim kazandı 8 Haziran 2025?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Detaylar haberimizde...

SURVIVOR 8 HAZİRAN 2025 PAZAR KİM KAZANDI?

Survivor 2025 8 Haziran Pazar günü ödül oyunu ile ekranlara geldi. Yarışmacıların ailelerine soru sorularak, aynı cevabın verilmesi istenirken, ödülü kazanan isim ise henüz belli olmadı.