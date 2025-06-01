Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor 1 Haziran 1. eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da 1 Haziran Pazar akşamı bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kazananın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor 1. bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Haziran Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...

Survivor All Star 2025'te bireysel dokunulmazlık oyunları sürüyor. 1 Haziran akşamı ekrana gelen yeni bölümde, yarışmacılar 1. bireysel dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. Dominik Cumhuriyeti'nin zorlu koşullarında yarışmacılar, bireysel performansa dayalı oyunlarla ter dökerken ekran başındaki izleyiciler de dokunulmazlık oyununun kazananını ve eleme adayını araştırıyor. İşte detaylar...

Survivor 2. Bireysel Dokunulmazlık Kazananı Öğrenmek İçin Tıklayınız

SURVİVOR 1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

1 Haziran Pazar günü oynanan 1. bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Batuhan oldu.

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

1 Haziran Pazar günü oynanan 1. bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Batuhan, Meryem'i eleme adayı olarak gösterdi.

31 MAYIS 2025 SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

31 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı saat 20.00'de TV8'de yayınlanan Survivor eleme düellosunun kazananı Sevgi olurken, Aycan yarışmaya veda etti. Programın yayın saati nedeniyle düellonun sonucu akşam saatlerinde netlik kazandı. Eleme potasında yer alan yarışmacılar, adada kalmak için tüm güçlerini ortaya koydu.