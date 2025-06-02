Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor 2 Haziran 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da 2 Haziran Pazartesi akşamı bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kazananın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor 2. bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Haziran Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...

Survivor All Star 2025'te bireysel dokunulmazlık oyunları sürüyor. 2 Haziran akşamı ekrana gelen yeni bölümde, yarışmacılar 2. bireysel dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. Dominik Cumhuriyeti'nin zorlu koşullarında yarışmacılar, bireysel performansa dayalı oyunlarla ter dökerken ekran başındaki izleyiciler de dokunulmazlık oyununun kazananını ve eleme adayını araştırıyor. İşte detaylar...

SURVİVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

2 Haziran Pazartesi günü oynanan 2. bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim henüz belli olmadı. Haberimiz Survivor'da kazanan yarışmacı belli olduktan sonra güncellenecektir.

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

2 Haziran Pazar günü oynanan 2. bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası ikinci eleme adayı olarak gösterilen isim henüz belli olmadı.

1 HAZİRAN 2025 SURVIVOR'DA KİM ELEME ADAYI OLDU?

1 Haziran 2025 Pazar akşamı saat 20.00'de TV8'de yayınlanan Survivor bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı Batuhan olurken, Meryem ilk eleme adayı oldu. Programın yayın saati nedeniyle düellonun sonucu akşam saatlerinde netlik kazandı. Eleme potasında yer alan yarışmacılar, adada kalmak için tüm güçlerini ortaya koydu.