Kanal D'nin en sevilen yapılmları arasında yer alan Eşref Rüya'nın 10. bölüm fragmanı merak ediliyor. Dizinin hayranları, başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı Eşref Rüya'nın yeni bölüm konusunu ve fragmanını araştırıyor. Peki Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili ve Büşra Develi'nin yer aldığı Eşref Rüya, ekranların en sevilen yapımları arasında yerini aldı. Oyuncu kadrosuyla olduğu kadar dramatik konusuyla da izleyicilerden tam puan alan Eşref Rüya'nin yeni bölüm fragmanı ve neler yaşanacağı da merak konusu oldu. İşte Eşref Rüya 10. bölüm fragmanı...

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EŞREF RÜYA GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Eşref ve Nisan, hain bir kumpasın içine düşmüş, köşeye sıkışıp kalmışlardır. Eşref bir yandan Nisan'ı korumak için çabalarken diğer tarafta ona ihanet edenin kimliğini bulmaya çalışır. Eşreflerin yokluğu ekibin alarm vermesine sebep olurken, kumpası hazırlayan Kadir olayları gizlice takip eder.

Çiğdem, Atıf'a yaptığı hamleyle büyük bir çıkmaza girer. Oyununu devam ettirmek için büyük riskler almaya hazırdır. Kadir'in üzerindeki şüpheler artarken, ihanetini gizlemek için elinden geleni yapacaktır.

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Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.